وفد من مجلس النواب يشارك في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية بموسكو

موسكو 01 يوليو 2019 (وال) – شارك وفد مجلس النواب المشارك في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية بالعاصمة الروسية “موسكو” برئاسة معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور “أحميد حومه”، ومعالي رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ “عبدالله المصري” في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي وشهدت الجلسة حضوراً دولياً واسعاً .

حيث حضر الجلسة الافتتاحية “فالنتينا ماتفيينكو” رئيسة مجلس الإتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، و”فياتشيسلاف فولودين” رئيس مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية بروسيا الاتحادية، و”سيرغي لافروف” وزير خارجية روسيا الاتحادية ورئيسة الإتحاد البرلماني الدولي ورئيس البرلمان الأفريقي ورئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية وبمشاركة 147 دولة.

وألقى معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور ” أحميد حومه ” كلمة مجلس النواب الليبي والتي استعرض من خلالها أعمال مجلس النواب ودوره التشريعي في ليبيا وتطوير العمل البرلماني، كما تطرق معالي النائب الثاني لدور مجلس النواب ودعمه لبناء مؤسسات الدولة في مقدمتها الجيش الوطني لتنعم ليبيا بالأمن والاستقرار .

وأكد معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور “أحميد حومه” على أهمية إقامة مثل هذا المنتدى لتطوير العمل البرلماني والاستفادة من الدول المتقدمة في العمل البرلماني والاستفادة من الخبرات البرلمانية وتطوير أطر التعاون المشترك وتؤطيد العلاقات المشتركة بين الدول المشاركة بالمنتدى وتقدم معالي النائب الثاني بالشكر والتقدير لمجلس الدوما الروسي ورئيسه السيد ” شفياتشيسلاف فولودين ” على استضافة المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية. ( وال – موسكو)

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