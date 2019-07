وفد من النواب يشارك في أعمال المنتدى الدولي للتنمية البرلمانية بموسكو

شارك وفد مجلس النواب المشارك في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية بالعاصمة الروسية “موسكو” برئاسة معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور “أحميد حومه”، و رئيس ديوان مجلس النواب “عبدالله المصري” في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي وشهدت الجلسة حضوراً دولياً واسعاً .

حيث حضر الجلسة الافتتاحية “فالنتينا ماتفيينكو” رئيسة مجلس الإتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، و”فياتشيسلاف فولودين” رئيس مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية بروسيا الاتحادية، و”سيرغي لافروف” وزير خارجية روسيا الاتحادية ورئيسة الإتحاد البرلماني الدولي ورئيس البرلمان الأفريقي ورئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية وبمشاركة 147 دولة.

