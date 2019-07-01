طبرق 01 يوليو 2019 (وال) – تستنكر لجنة الخارجية بمجلس النواب بأشد العبارات تدخل الحكومة التركية السافر في الشأن الليبي، وتعد ذلك تهديدا للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين .

ورغم تحذيراتنا المستمرة إلا أن الحكومة التركية تجاهلت الأعراف الدولية المتعارف عليها وضربت بعرض الحائط احترام سيادتنا وآمن بلادنا .

وواصلت السلطات التركية دعمها العلني للمجموعات المسلحة في مدينة طرابلس، وهو ما اضطرنا لاتخاذ جملة تدابير منها إعادة النظر في العقود والمواثيق المبرمة مع الجانب التركي ومنها مشاريع تقدر بمليارات الدولارات .

وتقييد حركة المواطنين الأتراك إلى ليبيا والتحفظ على بعض رعايا تركيا في بلادنا للاشتباه في ارتباطهم ببعض الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى جملة من العقوبات الاقتصادية على الشركات التركية، ووقف الرحلات الجوية والبحرية القادمة من تركيا .

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من انتهاكات الحكومة التركية تجاه بلادنا، وإدانته بأشد العبارات .

كما تعلم اللجنة القوى السياسية الفاعلة في تركيا لوضع حد لسياسات الحكومة التركية التي تسيء للمصالح التركية وللعلاقات بين الشعبين الليبي والتركي الصديقين .

وشددت اللجنة باسم المجلس بأن سيادة بلادنا وآمن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب : تصرفات الحكومة التركية تهدد مصالح بلادها في ليبيا وقد اتخذنا فعلا حزمة من العقوبات تجاههاشعبنا خط أحمر لن نتهاون في الدفاع عنه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب : تصرفات الحكومة التركية تهدد مصالح بلادها في ليبيا وقد اتخذنا فعلا حزمة من العقوبات تجاهها .(وال – طبرق) ر ع/ ع ع

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