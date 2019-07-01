الاتفاق على رصف الشوارع بمنطقة الكويفية لتحسين البنية التحتية وحلحله المختنقات

بنغازي 01 يوليو 2019 (وال) – في إطار التعاون بين المجلس المحلى الكويفيه وبلدي بنغازي والشركات الخاصة اجتمع اليوم الإثنين المجلس المحلى ولجنة الحكماء الكويفية مع إدارة شركه “برقة” وذلك على الاتفاق على رصف الشوارع بالمنطقة وذلك لتحسين البنية التحتية للمنطقة وحلحله المختنقات .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة كلفت بلدية بنغازي شركتين لعملية رصف شوارع الكويفية، بالنسبة لشركه برقة كما كلفت بعدد ثلاث شوارع شارع “بنزريق” ويبدأ من جهة خلف السجن إلى نهايته وشارع “مسجد عبدالرحمن بن عوف” مرورًا بشارع ما يعرف “القطيطيره” وشارع “بنزريق” من جهة الجمعية الزراعية .

أما الشركة الأخرى التي تم تكليفها من قبل بلدية بنغازى تنفذ رصف شارع المطبات إلى الشعبية خلف السجن وشارع المقبرة، أيضا شركه برقه ستقوم بترميم التصدعات بشارع بوهادى.

وستقوم الشركة بوضع مطبات قطران على طريق الساحل بعد تحديد الأماكن. (وال – بنغازي) ر ع /ع ع

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