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عاجل – المسماري: تقرير الطب الشرعي يكشف أنه تمت تصفية الجرحى بالرصاص أو دهس السيارات

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

المسماري: تقرير الطب الشرعي يكشف أنه تمت تصفية الجرحى بالرصاص أو دهس السيارات

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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