قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الاثنين، إن ليبيا فقدت 25 مليون برميل من النفط هذه السنة فقط من حصتها بسبب الإغلاقات. جاء ذلك في تصريحات نشرتها المؤسسة لصنع الله بمؤتمر صحفي خلال قمة “أوبك” المنعقدة في فيينا، للحديث عن التوقعات الحالية لإنتاج النفط في ليبيا والمخاطر الناجمة عن الصراع القائم. وقال صنع الله إن مؤسسة النفط تراقب عن كثب التطورات الحاصلة في شرق ليبيا، بعد التهديدات بقفل الإنتاج، حيث سيكون إنتاج أكثر من 700 ألف برميل من النفط في خطر في حالة عدم التزام المجتمع الدولي بتطبيق قرارات مجلس الأمن. وأضاف أن ليبيا تواجه مصاعب في الحفاظ على إنتاجها الحالي البالغ حوالي 1.3 مليون برميل يوميا، مؤكدا أن “سلامة الموظفين تظلّ على رأس أولوياتنا، وقد يقتضي الأمر سحب كافة العاملين من المواقع التي يتم استغلالها عسكريا لأن عسكرة المنشآت تعيق الحفاظ على الإنتاج وزيادته”. وشدد صنع الله على أهمية أن تظلّ ليبيا مستثناة من أي إجراءات تتعلّق بتخفيض الإنتاج، وأن يكون لها الحقّ في تعويض فاقد حصتها السوقية الناجمة عن الصراعات. وأشار إلى أن “الكيانات الموازية” تسعى لتوقيع عقود وتصدير النفط بخصومات كبيرة أقل من أسعار البيع الرسمية، بالتزامن مع حملات تضليل إعلامي وحملات علاقات عامة للتأثير على الأمم المتحدة.

The post صنع الله: الإغلاقات أفقدت ليبيا 25 مليون برميل نفط appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية