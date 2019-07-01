القوات المسلحة تصادر سيارات صحراوية تستعمل في عمليات التهريب بالكفرة

الكفرة 01 يوليو 2019 (وال) – صادرت منطقة الكفرة العسكرية سيارات صحراوية بعد عملية القبض على أصحابها الذين يمتهنون التهريب في وسط الصحراء خلال عملية تمشيط للقوات المسلحة للمنطقة .

المكتب الإعلامي التابع للمنطقة أشار إلى أن عملية تسيير دوريات أمنية على الحدود الجنوبية تأتي بعد التعليمات التي أصدرها آمر المنطقة اللواء بلقسام الابعج وبتوجيهات القيادة العامة للجيش بضرورة تشديد الأمن الحدودي.

وأوضحت منطقة الكفرة العسكرية أن السيارات التي تمت مصادرتهم هي نوع “تويوتا تندرا” كانت تستخدم في عمليات تهريب البشر والبضائع والوقود إلى دول الجوار.

وأوضحت منطقة الكفرة أن الدوريات مستمرة بدون توقف لضرب وقطع كل يد تحاول المساس بأرض ليبيا الطاهرة . (وال – الكفرة) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال