العبث يضرب مياه منظومة الحساونة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الاثنين، تعرض المحطة 455 -المسار الأوسط بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، لاعتداء من قبل بعض المواطنين بهدف إجراء توصيلات غير مشروعة.

وقال الجهاز بصفحته في “فيسبوك”، إنه ورغم صعوبة الصيانة نظرا لارتفاع ضغط المياه إلا أن فرق الصيانة من مهندسين وفنيين قادرة على إيقاف التسرب وإعادة المحطة للعمل من جديد.

وتتعرض مرافق مشروع النهر الصناعي باستمرار لاعتداءات كان آخرها، السبت، عندما اعتدى مجهولون على محطة رقم (455) في المنظومة بالمسار الأوسط قرب مدينة بني وليد.

ويكرر الجهاز في كل مرة تقع فيها اعتداءات، مناشدته لكافة المجالس البلدية والسلطات الشرطية والأمنية بالمدن والمناطق الواقعة على المسار الأوسط سرعة التعاون من أجل المحافظة على المسار الأوسط ومعاقبة المعتدين.

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