على خلفية هجوم غريان.. امغيب: نحن أصحاب قضية عادلة

سلط عضو مجلس النواب سعيد امغيب الضوء على قيام قوات الوفاق بقتل جرحى الجيش في غريان.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “عندما تعلم أن رجالاً خرجوا من مدينة الكفرة التي تبعد عن مدينة طرابلس أكثر من ألفين كيلو متر ليستشهدوا في جبل غريان مقبلين غير مدبرين من أجل أن يتحرر الوطن من حكم الإخوان والمليشيات، دون أن تدفع لهم أموال أو وعود بامتيازات واعتمادات ومناصب وتعلم بالمقابل أن الذين يقاتلون في صفوف مليشيات الوفاق أجانب وإرهابيين ومرتزقة وشباب من مصراتة والزنتان والزاوية لا تبعد مدنهم عن مدينة طرابلس غير عشرات الكيلومترات فقط وأنهم لم يخرجوا إلا بعد أن قبضوا آلاف الدينارات مع وعود بالمناصب والمكاسب والاعتمادات ومع ذلك يهربون ليقتلوا مدبرين”.

وأضاف “عندما تعلم كل ذلك سوف تعلم أننا على حق وأننا اصحاب قضية عادلة وأن جيشنا البطل حتماً سينتصر رغم كيدهم وكيد كل المتآمرين على الوطن”.

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