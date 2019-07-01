شركة الكهرباء تكشف حقيقة انقطاع التيار عن زليتن 3 أيام

نفت الشركة العامة للكهرباء ما تردد حول اعتزام الشركة فصل التيار عن مدينة زليتن 3 أيام.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أنه نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها الشبكة الكهربائية والمتمثلة في وجود عجز كبير في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك المفرط تم اللجوء إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض المدن والمناطق من ضمنها مدينة زليتن وتعذر إرجاع التيار الكهربائي ليلة البارحة لعدم وجود مناوبين بالمحطة وجرى إعادته اليوم الاثنين بعد تواجد المناوبين ليتم بذلك إيصال التغذية الكهربائية لكامل المنطقة وليس كما يشاع من أنباء عن قطع الكهرباء عن المدينة ثلاثة أيام.

ودعت الشركة رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أخبار تخص قطاع الكهرباء وأخذها من مصادرها الرئيسية .

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