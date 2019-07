اللواء أحمد المسماري:

– الجيش استهدف 30 موقعا تابعا للمجموعات المسلحة مساء الأحد – خطة اقتحام غريان جاهزة وننتظر أوامر القائد العام للبدء بتنفيذها

