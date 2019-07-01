دفاع النواب يطالب الجامعة العربية بجلسة طارئة لبحث التهديد التركي

استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب قيام وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ووزارة الخارجية بأنقرة بالتهديد المباشر والعلني لليبيا على خلفية تصريحاتهم بأنه إذا لم يتم الإفراج عن المواطنين الاتراك المحتجزين في ليبيا فإن قوات الجيش ستكون هدفا مشروعا لجيش تركيا.

وقال رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب طلال الميهوب في بيان له إنه “بعد الدعم اللامحدود والعلني للتنظيمات الإرهابية في غرب البلاد من أجل ضمان بقاءها في مفاصل الدولة وبعد ثبات تواجد الأتراك في غرف عمليات الإرهاب بتسييرهم الطائرات المسيرة ترتب عليه مذبحة غريان المفجعة فإننا نرى تصريحات الأتراك وتهديدهم للقوات المسلحة” في “سلوك سياسي سافر غير مقبول لإضفاء الغطاء السياسي للتدخل التركي الغاشم في البلاد لدعم الإرهاب”.

ودعا الميهوب رئاسة مجلس النواب لمخاطبة الجامعة العربية بضرورة عقد جلسة طارئة لمواجهة التدخل الغير مقبول والتهديد المباشر للجيش الليبي وبشكل علني من الجانب التركي محملا المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة لإعطاء الأتراك حرية التدخل واحتلال الأراضي الليبية.

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