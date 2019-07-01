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لجنة الشهداء بالبرلمان: مجزرة غريان خلفت أكثر من 70 قتيلا

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دانت لجنة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بمجلس النواب قيام قوات حكومة الوفاق بقتل جرحى الجيش في مدينة غريان مؤكدة أن عدد الجرحى الذين جرى تصفيتهم يفوق الـ70 شخصا.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن جرحى الجيش أصيبوا خلال معارك ناتجة عن تواطؤ “ضعاف النفوس من بعض أهالي المدينة مستغلين الغطاء الجوي من الطيران التركي المسير” وهجوم قوات الوفاق من خارج المدينة.

وأشارت اللجنة إلى أن رد القوات المسلحة سيكون موجعا وأليما مطالبة الشعب الليبي بالاصطفاف خلف الجيش والخروج في مسيرات دعم وتأييد للقوات المسلحة واستنكارا لموقف الأمم المتحدة المتخاذل لما يحصل من جرائم ضد الإنسانية وتنديدا بالتدخل التركي السافر في الشأن الليبي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • لن تمر هذه المذبحة مرور الكرام وسيدفع كل من شارك فيها ثمنا غليا وسيكون الثمن الدماء التى تجرى فى كل من ساهم فيها وأولهم حكام الدولة العثمانية وعائلاتهم وحاشيتهم والمقربين منهم داخل تركيا وفى جميع دول العالم ، وسيكون هؤلاء الكلاب هدفا مشروعا لنا . العين بالعين والسن بالسن والبادى أظلم . أولياء دم ليبيا . على الفسى .

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  • على أهالى المغدور بهم فى مدينة غريان الانظمام الى كتائب أولياء الدم لملاحقة هؤلاء الدواعش الكلاب وتصفيتهم والقضاء عليهم هم وأبناءهم وأشقاءهم وأباءهم داخل ليبيا وخارجها ومعاملتهم بنفس أسلوبهم الذبح والقتل والخطف والتفخيخ . العين بالعين والسن بالسن والبادى أظلم . أولياء دم ليبيا . على الفسى .

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