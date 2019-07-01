لجنة الشهداء بالبرلمان: مجزرة غريان خلفت أكثر من 70 قتيلا

دانت لجنة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بمجلس النواب قيام قوات حكومة الوفاق بقتل جرحى الجيش في مدينة غريان مؤكدة أن عدد الجرحى الذين جرى تصفيتهم يفوق الـ70 شخصا.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن جرحى الجيش أصيبوا خلال معارك ناتجة عن تواطؤ “ضعاف النفوس من بعض أهالي المدينة مستغلين الغطاء الجوي من الطيران التركي المسير” وهجوم قوات الوفاق من خارج المدينة.

وأشارت اللجنة إلى أن رد القوات المسلحة سيكون موجعا وأليما مطالبة الشعب الليبي بالاصطفاف خلف الجيش والخروج في مسيرات دعم وتأييد للقوات المسلحة واستنكارا لموقف الأمم المتحدة المتخاذل لما يحصل من جرائم ضد الإنسانية وتنديدا بالتدخل التركي السافر في الشأن الليبي.

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