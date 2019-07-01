«تعليم سرت» تقيم احتفالاً لتكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين خلال العام الدراسي

أقامت مراقبة تعليم سرت احتفالا بمجمع قاعات واقاوقو في سرت، لتكريم المتفوقين والمتميزين في الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والأدبية لمدارس البلدية في العام الدراسي 2018/2019 تحت شعار (إبداع.. تفوق.. تميز).

وحضر الاحتفال عميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة البنية التحتية غيت عبدالله وعضو المجلس البلدي سرت، المكلف بمتابعة ملف التعليم صالح علي عيادة، ومراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافي وعدد من مدراء مكاتب القطاعات والشركات والأجهزة التنفيدية بسرت ومسؤولى ومديري الإدارات بقطاع التعليم ومدراء المدارس ومسؤولي مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الإميل، لـ«بوابة الوسط»، إن عميد بلدية سرت أكد خلال كلمته البلدية دعمت مراقبة التعليم بكافة الإمكانيات، وقامت بصيانة 11 مؤسسة تعليمية بسرت أنجز منها عشر مؤسسات تعليمية.

وثمَّن المعداني خلال كلمته مجهود المسؤولين على العملية التعليمية بكافة المؤسسات على نجاحهم الواضح فى سير العملية التعليمية، كما هنأ الطلاب المتميزين والمتفوقين في كافة الأنشطة.

في سياق متصل تخللت الاحتفالية فقرات غنائية وأهازيج شعبية تغنت بالوطن وليبيا، كما ظهرت خلال الاحتفالية عروض موسيقية لفرق الطلبة من عدد من المؤسسات التعليمية بإشراف مكتب النشاط المدرسي وتقديم فقرات شعرية وموسيقية ورقصات شعبية.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم الفائزين الطلاب المتميزين والمتفوقين فى الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والمعارض الفنية، بمنحهم شهادات تقدير ودروع وجوائز.

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