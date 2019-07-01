الاعتداء على محطة بمنظومة الحساونة.. والجهاز: يصعب إجراء صيانة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تعرض المحطة 455 المسار الاوسط بمنظومة الحساونه سهل الجفارة لاعتداء من قبل بعض المواطنين بهدف الحصول على توصيلات غير شرعيه. وبين الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه يصعب صيانة الأضرار الناتجة عن الاعتداء الصيانة لأرتفاع الضغط. ونشر الجهاز صورا تكشف هدر كميات كبيرة من المياه جراء الأضرار التي تعرضت لها المحطة 455 المسار الاوسط بمنظومة الحساونه سهل الجفارة.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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