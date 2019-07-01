الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا

أكد رئيس البعثة الأوروبية بليبيا آلن بوجيجي على أهمية الحل السياسي والمضي قُدُماً في إتمام العملية الانتخابية للمجالس البلدية ودعمها كأساس لترسيخ مبدأ الديمقراطية وإعلاء صوت المواطن وتمكينه من اتخاذ قراراته بما يخدم مصالحه واحتياجاته

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي عن بوجيجي قوله إن موقف الاتحاد الأوروبي من الحرب الدائرة لايزال يدعو إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية لحل الأزمة من أجل السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر مع رئيس البعثة الأوروبية بليبيا آلن بوجيجي ونائبة المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم بنييورك سارة بول والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جرادو نوتو وعدد من المتخصصين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج الأعمال التي أنجزت ضمن خطة مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود و التعافي وما أتخذ حتى الآن لتمديد فترة تنفيذ هذا المشروع بالإضافة إلى آليات معالجة المختنقات والصعاب التي تواجه التنفيذ وخاصة في المناطق النائية.

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