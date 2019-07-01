إصابة مصريين اثنين في إطلاق نار عشوائي على حديقة تيبستي ببنغازي

أصيب مصريان اثنان بإطلاق نار جراء رماية عشوائية، قام بها مسلح مجهول الهوية على حديقة 23 يوليو والشهيرة باسم «جنينة تيبستي» في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وأصيب أحمد عبدالناصر بوزيد (25 عامًا) بعيار ناري في الرجل اليمنى، وعلى مصطفى (22 عامًا) في اليد اليمنى، أثناء تواجدهما رفقة آخرين في الحديقة، وجرى نقلهما إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

وقال زملاء المصابين في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن مسلحًا قام برماية عشوائية استهدفت المصابين على تمام الساعة 1:30 صباحًا، دون معرفة السبب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

