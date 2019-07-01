الاستعداد لإعادة مهاجرين تشاديين من تاجوراء لبلادهم

قام مندوب سفارة تشاد بزيارة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء بالعاصمة طرابلس.

وبين فرع الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن مندوب سفارة تشاد يواصل تسجيل رعايا بلاده لغرض اصدار وثائق سفر تمهيدا لإعادتهم لبلدهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وكان الاتحاد قد وصف في أكثر من مناسبة شروط احتجاز المهاجرين في ليبيا بـ”الرهيبة” مؤكداً على ضرورة أجلاء هؤلاء وإعادتهم إما إلى بلدانهم الأصلية أو لبلدان أخرى آمنة.

وتشير العديد من التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي ساهم العام الماضي في تمويل عمليات إجلاء 15 ألف مهاجر عالقين في ليبيا تمت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

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