وزير الاقتصاد يبحث احتياجات بلديات الجنوب

التقى وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر عمداء بلديات الجنوب (براك الشاطئ الجيلاني علي وإدري الشاطئ حسن خليفة حسن خليفة). وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الاقتصاد بمدينة البيضاء بحث كافة متطلبات واحتياجات بلديات براك الشاطئ وإدري الشاطئ. واكد وزير الاقتصاد على ضرورة الإسراع في توفير احتياجات البلديات.

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