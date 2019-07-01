سيالة والجهيناوي يبحثان العلاقات بين بلديهما

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي العلاقات بين البلدين. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الجانبان بحثا هاتفيا العلاقات التي تربط البلدين. ونفى وزير الخارجية التونسي ما تردد من أنباء بشأن منع السلطات التونسية دخول الشباب الليبيين دون سن 35 لأراضيها مؤكدا أن تونس حريصة على ربط أواصر الأخوة والجوار مع ليبيا.

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