تجهيز مركز جراحة القلب تاجوراء بمعدات حديثه

أكد مدير المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب بتاجوراء عبد الرؤوف فارس زيادة إمكانيات المركز العلاجية وتمكنه من إجراء جراحات الأعصاب والعظام إلى جانب جراحة القلب.

ونقلت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن مدير المركز تأكيده أن الجهود التي بذلها وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى في النهوض بالخدمات الطبية التي يقدمها المركز، شملت إمداد المركز باحتياجاته من الأدوية والمستلزمات والمشغلات إلى جانب تجهيز قسم الأشعة بأحدث المعدات الطبية وتوفير جهاز تصوير مقطعيCT SCANخاص بتصوير الحالات الطارئة، وتوفير جهاز دقيق لتشخيص أمراض القلب (160 شريحة) وجهاز قسطرة قلبية حديث.

وأوضح مدير المركز أنه جرى أيضا إجراء أعمال صيانة شاملة بالمركز وتجهيز أقسام الإيواء الخاصة بأمراض الباطنة ومخازن الأدوية والإمداد الطبي، والعيادة الخارجية فضلًا عن صيانة الواجهات الخارجية وإعادة تأهيل الحدائق الداخلية والخارجية.

وبين مدير المركز أن افتتاح أقسام الإيواء الخاصة بأمراض الباطنة بعد صيانتها، سيرفع القدرة الاستيعابية للمركز بما يسمح بزيادة معدل إجراء العمليات، مشيرًا إلى تجهيز وصيانة قسم القلب أطفال وقسم النساء قريبًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

