وفد برلماني ليبي يشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية بروسيا

شارك وفد مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية بالعاصمة الروسية موسكو، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري،بحسب بيان للمجلس اليوم.

وشهدت الجلسة حضوراً دولياً واسعاً، حيث حضر الجلسة الافتتاحية، رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية بروسيا الاتحادية فياتشيسلاف فولودين، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس البرلمان الأفريقي ورئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية وبمشاركة 147 دولة.

وألقى «حومة»، كلمة مجلس النواب الليبي والتي استعرض من خلالها أعمال المجلس ودوره التشريعي في ليبيا وتطوير العمل البرلماني، كما تطرق لدور مجلس النواب ودعمه «لبناء مؤسسات الدولة في مقدمتها الجيش الوطني لتنعم ليبيا بالأمن والاستقرار».

وأكد «حومة» أهمية إقامة مثل هذا المنتدى لتطوير العمل البرلماني والاستفادة من الدول المتقدمة في العمل البرلماني والاستفادة من الخبرات البرلمانية وتطوير أطر التعاون المشترك وتوطيد العلاقات المشتركة بين الدول المشاركة بالمنتدى.

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