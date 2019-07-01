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ملخص لأبرز تصريحات الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني بالمؤتمـر الصحفي اليوم

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

ننقل لكم فيما يلي ابرز تصريحات الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم في مدينة بنغازي:

المتحدث العسكري : القوات الجوية دمرت ثلاثين هدفا للمليشيات والجماعات الإرهابية.
– المتحدث العسكري :على كل المواطنين الابتعاد عن التجمعات الإرهابية وأماكن تخزين الذخائر.
المتحدث العسكري : سنشن غارات نهارية وليلية على مواقع الإرهابيين.
المتحدث العسكري : نتظر أوامر القائد العام لاقتحام مدينة غريان في أقرب الآجال والعمل الآن فيها أمنيا.
المتحدث العسكري : ندرس الرد على التهديدات التركية باستهداف قوات الجيش الوطني.
المتحدث العسكري : تركيا تشكل خطراً على الأمن القومي العربي وليبيا خصوصا.
المتحدث العسكري : لدينا علاقة جيدة مع الشعب التركي و” اوردوغان ” سبب التوتر.
المتحدث العسكري : نكشف لكم عن أسماء متطرفين من تنظيم القاعدة الإرهابي مقيمين حالياً في تركيا.
المتحدث العسكري : القوات المسلحة لا تستهدف قبيلة أو مدينة بعينها بل تستهدف الإرهابيين والمجرمين والمهربين.
المتحدث العسكري : تقارير الطب الشرعي تؤكد أن ما حدث لجنود الجيش في غريان عمليات تصفية جسدية.
المتحدث العسكري : الأجهزة الأمنية في غريان رصدت كل من قام بالخيانة وقمع مؤيدي الجيش بالمدينة.
المتحدث العسكري :النائب العام فتح تحقيقا في مجزرة غريان.
– المتحدث العسكري : معنويات الجيش عالية ولن نتوقف حتي تحقيق الأهداف.

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  • الا يزال فاسد السراق لا يعرف المسمارى بعد ان وصلت رسالته المدوية لخليفة الدعارة فى تركيا فى حالة واحدة اصدق السراق اذا كان مغيب عن العالم ولا يسمح له بمشاهدة اى شئ يفوقه من التوهان

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