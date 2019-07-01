ليبيا تشارك في المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية المقام بموسكو

شارك وفد من مجلس النواب في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية المقام بالعاصمة الروسية موسكو بمشاركة 147 دولة. وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومه استعرض في كلمته بالمنتدى أعمال مجلس النواب ودوره التشريعي في ليبيا وتطوير العمل البرلماني، كما تطرق لدور المجلس ودعمه لبناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش.

وأكد حومه على أهمية إقامة مثل هذا المنتدى لتطوير العمل البرلماني والاستفادة من الدول المتقدمة في العمل البرلماني والاستفادة من الخبرات البرلمانية وتطوير أطر التعاون المشترك وتوطيد العلاقات المشتركة بين الدول المشاركة بالمنتدى.

وتألف الوفد الليبي المشارك في المنتدى من النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومه ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري وحضر الجلسة الافتتاحية رئيسة مجلس الإتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الإتحادية” فالنتينا ماتفيينكو ” ورئيس مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية بروسيا الإتحادية“فياتشيسلاف فولودين” ووزير خارجية روسيا “سيرغي لافروف ” ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كـويفاس ورئيس البرلمان الأفريقي روجيه ندودانج.

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