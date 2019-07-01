اللواء المسماري: خطة تحرير غريان جاهزة وننتظر أوامر القائد العام للبدء بتنفيذها

بنغازي-العنوان

قال المتحدث باسم القوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، أن الجيش سيشن غارات نهارية وليلية على مواقع الإرهابيين في طرابلس، داعيا المواطنين بالابتعاد عن مواقع الميليشيات والجماعات الإرهابية.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، أكد المسماري بأن الجيش استهدف 30 موقعا تابعا للمجموعات المسلحة مساء الأحد، مشيرا إلى أن خطة تحرير غريان جاهزة وننتظر أوامر القائد العام للبدء بتنفيذها.

وأوضح المسماري بأن الجيش لديه أسماء كل من خان الجيش في غريان وحصرنا من أطلق النار على قواتنا من المنازل.

وأكد المسماري بأن تقارير الطب الشرعي أكدت أن ما حدث للعسكريين في غريان عمليات تصفية جسدية، والنائب العام فتح تحقيقا في “مجزرة غريان”.

وقال المسماري بأن تركيا تقاتل من أجل المحافظة على طرابلس كونهم خسروا القاهرة وسيخسرون السودان وبعدها ليبيا.

وأوضح المسماري بأن تركيا أصبحت ملاذا آمنا لإرهابيين ليبيين، حيث نجد الإرهابي التونسي علي بن طاهر الحرزي الذي يتبع تنظيم القاعدة والمطلوب لدى مجلس الأمن والذي كان يقاتل في بنغازي متواجد على الأراضي تركيا وقد سبق الإعلان عن مقتله للتمويه.

وكذلك أكد المسماري بأن الإرهابي الليبي عبدالله بزقية وهو أحد المشاركين في مقتل السفير الأمريكي في بنغازي متواجد في تركيا.

وأضاف المسماري بأن الإرهابي طلال بن حريز الذي انضم إلى أنصار الشريعة وشارك في مقتل السفير الأمريكي وبايع تنظيم داعش موجود في تركيا هو الأخر.

وقال المسماري بأن تركيا تشكل خطراً على الأمن القومي العربي، والجيش يدرس الرد على التهديدات التركية حول استهداف قوات الجيش الوطني.

واختتم المسماري المؤتمر الصحفي مؤكدا بأن المعركة حسمت لصالح التيار الوطني لبناء دولة مدنية.

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