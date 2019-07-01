باريس تكشف حقيقة وجود عسكريين فرنسيين في غريان

نفت السفارة الفرنسية ما تردد من أنباء عن وجود عسكريين فرنسيين في مدينة غريان الليبية. وقالت السفارة الفرنسية في تغريدة لها بموقع “تويتر” “تنفي سفارة فرنسا في ليبيا نفيا قاطعا ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعية بشأن وجود عسكريين أو اطقم عسكرية فرنسية في غريان”.

وترددت أنباء حول وجود قوات فرنسية في مدينة غريان وذلك بعدقيام قوات تابعة لحكومة الوفاق خلال اليومين الماضيين بالسيطرة على مدينة غريان والدخول لمستشفى المدينة وقتل جرحى الجيش في المستشفى الأمر الذي أثار ردود فعل رافضة ومستنكرة كما تعالت الأصوات المطالبة بتحقيق محلي ودولي نزيه.

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