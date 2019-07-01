المسماري: القيادة العامة تبحث الرد عن التهديدات التركية

أكد الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أن الجيش ينتظر أوامر القائد العام للجيش خليفة حفتر لاقتحام مدينة غريان.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي إن الجيش رصد 86 اسم قاموا بخيانة الجيش لافتا إلى أن تقرير الطبيب الشرعي يثبت أن جرحى الجيش قتلوا بالرصاص أو بالدهس بالسيارات وطرق أخرى بشعة وسط صمت تام من البعثة الأممية التي لم تعقب نهائيا على الحادثة.

وتوعد المسماري بشن غارات نهارية وليلية على الإرهابيين مؤكدا أن القوات الجوية دمرت 30 هدفا للجماعات المسلحة مؤكدا أن الجيش لا يستهدف قبيلة أو مدينة إنما يرغب في محاربة الإرهاب داعيا المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع التشكيلات المسلحة.

وأشار إلى أنه يجري استهداف كل من يدعم الجيش مبينا أنه يوجد في طرابلس أكثر من 2000 شاب في السجون بسبب دعم القوات المسلحة بطرابلس كما أن هناك بوابات على مداخل مصراتة تمنع دخول أي بضائع للمنطقة الشرقية حتى الأدوية وهذا يدل على تغلغل الإرهابيين في هذه المدن.

وحول الموقف من تركيا أكد أن الجيش لم يحتجز أي مواطن تركي مبينا أن القيادة تبحث الرد على التهديدات التركية باستهداف الجيش مشيرا إلى أن تركيا تشكل خطرا على الأمن الوطني والقومي العربي.

وأوضح المسماري أن تصرفات أردوغان تقوم على هدف السيطرة على المنطقة مشيرا إلى أن هناك عناصر متطرفة من تنظيم القاعدة تقيم حاليا في تركيا.

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