محلل سياسي يوجه رسالة شديدة اللهجة لتركيا

وجه عبد العزيز غنية، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، رسالة شديدة اللهجة لتركيا، قائلا: « تعلم أن ليبيا عبارة عن مجتمع قبلي وعشائري، وإن مقتل 40 جندي ليبي بواسطة الطائرات المسيرة التركية، لن يمر مرور الكرام، وقد يطلق ذراع الليبين البسطاء والعشائر للثأر لأبنائهم خارج نطاق القانون، ومن السهل ترصد السفن التركية واستهدافها عسكريا».

وأضاف غنية، في لقاء عبر قناة الغد، أن ليبيا قادرة ويمكنها الدفاع عن نفسها في حال أي تدخل عسكري تركي، معتبرا أن التصريحات التركية عبارة عن مناورة سياسية و تعامل سياسي وليس تدخل عسكري مباشر، معتبرا أنه في نفس الوقت من الوارد حدوث مواجهة عسكرية.

