خبير بمركز الأهرام للدراسات: إسقاط طائرة تركية ضربة كبيرة لأردوغان

قال الدكتور محمد عبد القادر، مدير برنامج تركيا والمشرق العربي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إسقاط الجيش الليبي للطائرة المسيرة التركية يعد ضربة قوية لسمعة سلاحها بالمنطقة، وللنفوذ التركي بشكل عام، خاصة أن تركيا الترويج لقدرتها العسكرية وقوة سلاحها.

وأوضح عبد القادر، في لقاء عبر قناة الغد، أن تركيا من أهم الدول التي تخترق القوانين الدولية، مشيرا إلى أن هناك تقارير أوروبية وعربية تثبت تسليح تركيا لمجموعات في ليبيا وسوريا،

وأكمل: «في عهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحولت تركيا إلى طرف رئيس في حلبة الصراع في العديد من الدول» .

