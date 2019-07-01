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خبير بمركز الأهرام للدراسات: إسقاط طائرة تركية ضربة كبيرة لأردوغان

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

قال الدكتور محمد عبد القادر، مدير برنامج تركيا والمشرق العربي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،  إن إسقاط الجيش الليبي للطائرة المسيرة التركية يعد ضربة قوية لسمعة سلاحها بالمنطقة، وللنفوذ التركي بشكل عام، خاصة أن تركيا الترويج لقدرتها العسكرية وقوة سلاحها.

وأوضح عبد القادر، في لقاء عبر قناة الغد، أن تركيا من أهم الدول التي تخترق القوانين الدولية، مشيرا إلى أن  هناك تقارير أوروبية وعربية تثبت تسليح تركيا لمجموعات في ليبيا وسوريا،

وأكمل: «في عهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحولت تركيا إلى طرف رئيس في حلبة الصراع في العديد من الدول» .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • أنتم المصريين توجد لديكم احزاب الأخوان الذين جعلوا الدين شيعا .. وقتلتم الرءيس السابق مرسي لانه رفض موضوع الاخوان الذين يحاولون تسييس الدين وجمع التبرعات من المساكين ومحاولة السيطرة على الادارات – والعنصرية والتشدد الذي لم بنزل به الله مر سلطان – الدين ادذي جاء به الله لعباده – والذي لن تأتوا به أنتم …
    احترموا عقول الناس وما تعملوا من عمل الا الله عليه شهيد .
    وهو معكم أينما كُنتُم .
    عندما جاءت سكرة الموت وذلك الذي كنت منه تحيد .

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