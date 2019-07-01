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صنع الله: يجب أن تظل ليبيا مستثناة من أي خفض لإنتاج أوبك

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

نقلت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، عن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله قوله في تغريدة على موقع تويتر إنه يجب أن تظل ليبيا مستثناة من أي تخفيضات في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال صنع الله “لا بد من أن تظل ليبيا مستثناة من أي إجراءات تتعلق بتخفيض الإنتاج، وأن يكون لها الحق في تعويض فاقد حصتها السوقية الناجم عن الصراعات”، مضيفا أن البلاد فقدت 25 مليون برميل من النفط هذه السنة فقط.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • الان معظم ادارة المهندسين الليبيين في الحقول النفطية الليبية تقوم بأعمال صيانة كاملة لخطوط النفط وربما ستكون لعدة أشهر وسيتوقف التصدير حتى تكتمل الصيانة والتأمين بشكل أمن خوفا من اي هجمات او اخطاء فنية ربما تسبب في مشاكل مستقبلية ، حتى إشعار اخر .

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