صنع الله: يجب أن تظل ليبيا مستثناة من أي خفض لإنتاج أوبك

نقلت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، عن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله قوله في تغريدة على موقع تويتر إنه يجب أن تظل ليبيا مستثناة من أي تخفيضات في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال صنع الله “لا بد من أن تظل ليبيا مستثناة من أي إجراءات تتعلق بتخفيض الإنتاج، وأن يكون لها الحق في تعويض فاقد حصتها السوقية الناجم عن الصراعات”، مضيفا أن البلاد فقدت 25 مليون برميل من النفط هذه السنة فقط.

