آخر التطورات العسكرية بمحاور طرابلس

ساد الهدوء الحذر في أغلب محاور القتال حول طرابلس، الاثنين، فيما دارت اشتباكات متقطعة بمطار طرابلس في ساعات المساء وسط تحليق مكثف للطيران الحربي.

وسيطر الهدوء الحذر على محاور العزيزية والهيرة واسبيعة، بينما حافظ الجيش على مواقعه في محور المطار، واسبيعة الذي يشهد مناوشات من حين لآخر في كسارات القديح جنوب المدينة، في حين تسيطر قوات الوفاق على العزيزية والهيرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تواصل انقطاع اتصالات شركتي ليبيانا والمدار على مناطق اسبيعة وسوق السبت والعزيزية والساعدية والعامرية والسواني بن ادم.

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