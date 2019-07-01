اخبار ليبيا الان

آخر التطورات العسكرية بمحاور طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ساد الهدوء الحذر في أغلب محاور القتال حول طرابلس، الاثنين، فيما دارت اشتباكات متقطعة بمطار طرابلس في ساعات المساء وسط تحليق مكثف للطيران الحربي.

وسيطر الهدوء الحذر على محاور العزيزية والهيرة واسبيعة، بينما حافظ الجيش على مواقعه في محور المطار، واسبيعة الذي يشهد مناوشات من حين لآخر في كسارات القديح جنوب المدينة، في حين تسيطر قوات الوفاق على العزيزية والهيرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تواصل انقطاع اتصالات شركتي ليبيانا والمدار على مناطق اسبيعة وسوق السبت والعزيزية والساعدية والعامرية والسواني بن ادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك