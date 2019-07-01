صالح يُطالب بإجراءات دولية تُعاقب تركيا على تدخلها في ليبيا

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأمين العام للأمم المتحدة أنطويو غوتيريس ورئيس الإتحاد الأفريقي للدورة الحالية، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة، إزاء هذا التدخل التركي، الذي وصفه بالتدخل السافر في ليبيا، وتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن هذا التدخل المرفوض.

ويأتي هذا الطلب، في خطاب وجّهه صالح، للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بضرورة اتخاد الإجراءات ضد التدخلات التركية في ليبيا، وانتهاكها لميثاق الأمم التحدة وقرارات مجلس الأمن، بشأن حظر السلاح على ليبيا.

وأضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن المستشار عقيلة صالح، سجّل شجبه للتدخل التركي في ليبيا، ودعمها للجماعات المسلحة، ضد قوات الجيش الوطني.

وأكد بليحق، في تصريحه، أن رئيس المجلس أكّد في خطابه، أن العاصمة طرابلس، مختطفة من قِبل قادة الجماعات المسلحة، التي تنهب أموال الليبيين، وتمارس كل أنواع التهريب، مشيرا أن الجيش الوطني هُو صمّام الأمان في ليبيا ووحدتها، وحماية دتسورها ومؤسساتها.

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