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مجلس النواب الليبي يوجه خطابا للمجتمع الدولي بشأن التدخل التركي في البلاد

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

بنغازي — سبوتنيك. وقال مجلس النواب الليبي في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه إن “رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجه خطاباً لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطويو غوتيريس وخطاباً لرئيس الإتحاد الإفريقي للدورة الحالية الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التدخل السافر من قبل دولة تركيا وانتهاكها للسيادة الوطنية لليبيا وانتهاكها لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي”.

وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن “رئيس مجلس النواب سجل شجب مجلس النواب خلال خطابه للتدخل التركي ودعمها للمليشيات المسلحة الإرهابية والخارجة عن القانون ضد قوات الجيش الوطني”، مؤكداً على “اختطاف العاصمة طرابلس ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة من قبل قادة المليشيات الإرهابية الذين ينهبون أموال الشعب الليبي ويمارسون أعمال النهب والخطف وتهريب البشر وتهريب ثروات الليبيين”. وفقاً للبيان

وأضاف أبلحيق أن “من غير المعقول أن تقف قواتنا المسلحة مكتوفة الأيدي إزاء ذلك وهذا ما لا يقبله عقل ولا قانون”، مضيفاً أن “رئيس مجلس النواب أكد بأن المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان لوحدة ليبيا وحماية الدستور ومؤسسات الدولة وكافلة للحقوق والحريات”.

وتتوالى التصريحات النارية المتبادلة بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من جهة، وتركيا من جهة ثانية، بعد استهداف الجيش الليبي لطائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع، قال الجيش بأنها تابعة له.

 

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • بعد الدور القذر الذى لعبته حكومة بقايا الوفاق فى مجزرة غريان بمشاركة تركية يجب فورا اعتراف مجلس الامن والاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية بالحكومة المؤقتة ورئيس مجلس النواب رئيسا مؤقتا لليبيا لحين اجراء الانتخابات حيث انها تسيطر على معظم البلاد وان حكومة الصخيرات لا شرعية لها فهى منتهية الصلاحية وغير متوتفق عليها ولم تنل ثقة البرلمان وهى عبارة عن وفاق للمليشيات الاﻻهابية من يدعمها يدعم الارهاب ومسئول عن دماء الليبيين

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