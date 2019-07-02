مايو يسجل إيرادات مالية نفطية هي الأعلى منذ العام الماضي .. لغة الأرقام ترد على صنع الله

ليبيا – منذ تعثره مؤقتاً خلال سنة 2011 ، لم يشهد قطاع صناعة النفط الليبي إزدهاراً وإستقراراً كالذي يشهده طيلة العام الجاري وأعوام 2018 و 2017 و حتى منتصف 2016 بشكل أنعش خزينة الدولة وإن كان دون تأثير ملموس حقيقي على المعيشة وذلك منذ إفتكاك الجيش لغالبية المرافق النفطية من قبضة قوات قبلية أو أخرى كانت تنتحل إسم حرس المنشآت النفطية وتمتهن الإبتزاز والإغلاق وحتى محاولات البيع والتهريب خارج إطار أي مؤسسة سواء في الشرق أو الغرب .

ورغم الهجمات المتكررة التي تعرضت لها الموانئ والحقول منذ سيطرة الجيش عليها سواء من تنظيم داعش أو قوات إبراهيم جضران والمتحالفين معه من ما يسمى سرايا وشورى بنغازي إلا إن الإنتاج سرعان ما عاد إلى حالة الإستقرار بسبب إستتباب الأمن بالإشتراك مع هيكل جديد من حرس المنشآت النفطية يقوده العميد ناجي المغربي فيما تشرف المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس على العمليات الإنتاجية والإدارية ويتولى مصرف ليبيا المركزي جباية الإيرادات التي بلغت لسنة 2018 ما قدره أكثر من 22 مليار دولار أمريكي وفقاً لما أعلنته المؤسسة أي بأضعاف مضاعفة للسنوات التي سبقت طرد الجيش للمجموعات المسلحة من تلك المرافق .

ومنذ إندلاع المعارك والأحداث الأخيرة في طرابلس يوم الرابع من إبريل الماضي إنهمك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله فيما وُصفها منتقديه بـ ” حملة بروبغندا ” شنها في الداخل والخارج هوّل فيها ممايحدث في طرابلس على أنه سيسبب كارثة على قطاع النفط وبالتالي على الإقتصاد ودخل المواطن الليبي حتى أنه لوّح في عدة بيانات باستخدام الجيش للمرافق النفطية في أغراض عسكرية ومنها مثلاً ميناء رأس لانوف والتدخل في شؤون العاملين قبل أن تصدر الشركات العاملة في المنطقة بيانات تكذيب واصفة هذا الحديث بالمزاعم .

شركة رأس لانوف ترد على مزاعم صنع الله : نشهد إستقراراً غير مسبوق والجيش لم يتدخل بعملنا

وبينما يصر صنع الله على روايته عن الحياد و ” عسكرة الأصول النفطية ” تظهر المستندات والبيانات سماحه لشركة طيران النفط حتى الأسبوع الماضي بنقل جرحى حكومة الوفاق عبر طائراتها المملوكة للدولة الليبية إلى تونس وإسطنبول وروما ومنعها عن جرحى قوات الجيش بينما صرح لمجلة بلومبيرغ أن الحرب أجبرت شركة الطيران النفطية على وقف العديد من رحلاتها، مما أثر على تغييرات الطاقم في عدد من الحقول !.

الأرقام تناقض مواقف صنع الله

وفقاً للمؤسسة الوطنية للنفط نفسها فأن إيرادات شهر مايو من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، قد بلغت لشهر مايو الماضي 2,3 مليار دولار أمريكي- أي بزيادة تقدّر بحوالي 448 مليون دولار أمريكي (+24 بالمئة) مقارنة بالشهر الذي سبقه ، هو الشهر ذاته الذي صعد فيه صنع الله من خطابه ضد الجيش حتى بات يتهم من قبل لجنة الطاقة في البرلمان بأنه طرف من أطراف الصراع وبأنه يمهد لمسلحي الوفاق لمهاجمة هذه المرافق !. وثائق | صنع الله يزج بطيران النفط في حرب طرابلس رغم مناداته إعلامياً بتحييد القطاع عن العمل العسكري وقالت المؤسسة في بيان لها أن ذلك يُعزى ذلك إلى استقرار أسعار النفط العالمية، إضافة إلى ارتفاع عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر أبريل، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر مايو متجاهلة دور الجيش في تثبيت حالة الأمن والأمان وتأمين الموظفين والمرافق النفطية وتسليمها لمؤسسة النفط لإدارتها فيما يتولى حرس المنشآت النفطية مهام الحماية الأمر الذي وضعها في محل الإنتقاد من قبل أعضاء لجنة الطاقة والنفط بمجلس النواب الليبي .

وأوضح جدول بياني نشرته المؤسسة إلى أن إيرادات شهر مارس كانت هي الأعلى على الأطلاق منذ شهر نوفمبر 2018 فيما بلغ الإجمالي منذ بداية 2019 أكثر من 8.5 مليار دولار ما يضع علامات إستفهام كبيرة على الخطاب التي بات يوصف من قبل أعضاء لجنة الطاقة النيابية بأنه مؤدلج وجهوي ومعادٍ للغاية من صنع الله تجاه الجيش ، كما علل هؤلاء الأعضاء نفسهم هذه المواقف إلى مخاوف صنع الله من خسارة منصبه إذا سيطر الجيش على طرابلس ويقولون بأنه يجلس فيه بتعيين مخالف للقانون أسوة بالمحافظ الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس الهيئة الرقابية نصر المشاي ، يتهم أصحاب المناصب السيدية في الدولة دائماً بأنهم سبب من أسباب إستمرار الإنقسام السياسي خوفاً من خسارة مناصبهم التي إنتهت ولاياتها أو التي صدرت فيها قرارات من البرلمان وغيره .

وقال صنع الله، في هذا الصدد ” تبرز هذه الأرقام بشكل واضح أهمية الحفاظ على وحدة قطاع النفط، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد. إنّ حرصنا على استمرار انتاج الخام، على الرغم من كلّ التحدّيات الأمنية الراهنة، يمثّل مفتاح نجاحنا، مع العلم أنّه قد تمّ إنفاق ما يزيد عن 725 مليون دولار أمريكي على عمليات الاستكشاف والحفر منذ عام 2018 إلى حدّ الآن. “.

وأضاف مصراً على رواياته السابقة عن العسكرة التي باتت شائعة هذه الأيام بأن ” تدفّق النفط يعدّ بمثابة شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي وأي وقف قسري لعملياتنا سيعرقل من دون شكّ مساعينا الرامية إلى الحفاظ على الانتاج وتمويل الخدمات الأساسية الضرورية. وعلى الرغم من التحذيرات المتكرّرة، فإنّ منشآتنا وعملياتنا لا تزال محلّ استهداف في ظلّ الصراع القائم. كما تدين المؤسسة الوطنية للنفط كافّة المحاولات الهادفة إلى عسكرة منشآت الطاقة الوطنية”.

ثلاثة شركات نفطية كبرى تنفي صحة ” مزاعم ” صنع الله عن عسكرة المرافق النفطية

ورغم أنه يُتهم بالزج بنفسه في الصراع ، قال صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط عن رفضها القاطع لكلّ المحاولات الرامية إلى الزجّ بها في خضمّ الصراع الدائر وكان قد تحدث في السابق عن محاولة الجيش والحكومة المؤقتة بيع النفط خارج إطار مؤسسة طرابلس وذلك بناءً على تقرير نشرته صحيفة بريطانية في وقت تعاقدت فيه المؤسسة مع السفير البريطاني السابق بيتر ميلت كمستشار لها وبات الأخير هو أيضاً في مرمى الإتهام بالترويج لصنع الله في الصحف ومراكز القرار اللندنية بما في ذلك مؤسسة ” تشاتم هاوس ” . وأشار البيان إلىأنّ المؤسسة تعلن عن إيرادات النفط الوطنية وتحويلها إلى مصرف ليبيا المركزي بصفة شهرية وفخورة بالعمل لصالح كافة وبأنها فخورة في خدمة الشعب الليبي، وبكونها تمثّل مثالا يحتذى به في تكريس مبدأ الشفافية، وحافزا بالنسبة إلى كافّة المؤسسات الليبية الأخرى للسير على نفس المنوال وذلك على حد تعبيرها . المرصد – خاص

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