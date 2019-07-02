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مديرية أمن طرابلس تصدر تعليماتها بحجز السيارات المخالفة للقانون

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت مديرية أمن طرابلس من كافة سائقي السيارات بإتباع قانون المرور على الطرقات العامة، وعدم إستعمال الزجاج المعتم “السيلفر”، إضافة إلى عدم تجوّل السيارات بدون لوحات، إعتباراً من تاريخ 7 يوليو، الذي صادف يوم أمس الأحد، وأنها ستصادر أس سيارة مخالفة لهذه التعليمات.

وأوضح مكتب العلاقات العام بمديرية أمن طرابلس، عبر صفحتة الرسمية على الفيسوك،  في وقت سابق، يوم أمس، أن مدير أمن طرابلس العميد أسامة شعبان عويدان، قد قام بجولة تفقدية إلى مكتب العلاقات العامة بالمديرية، وذلك لمتابعة سير العمل وتوثيق الجهود المبذولة، وعملية تأمين طرابلس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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