المشير حفتر: حكومة الوحدة الوطنية ستبدأ عملها فور تحرير طرابلس

أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية أن ليبيا ستدخل في فترة انتقالية سيتم تحديدها هذه المرة للإعداد للمرحلة الدائمة من خلال تفكيك جميع الميليشيات ونزع السلاح.

وفي مقابلة مع صحيفة بانورما الإيطالية أضاف المشير الحفتر إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستبدأ العمل فور تحرير طرابلس، وأنه إذا واجهتها صعوبة في مباشرة أعمالها في طرابلس لأسباب لوجستية أو أمنية مؤقتة فستباشر أعمالها من أي مدينة أخرى.

هذا ووصف القائد العام الوضع العام للعمليات العسكرية بالممتاز، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية لن تتوقف في هذه المرحلة حتى يحقق الجيش جميع أهدافه.

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