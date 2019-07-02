المنطقة العسكرية الجبل الغربي: على جميع الوحدات الالتحاق بمعسكراتهم خلال 24 ساعة

طرابلس-العنوان

أعلنت المنطقة العسكرية الجبل الغربي حالة النفير بناءً على قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن إعلان حالة النفير العام في البلاد نتيجة التهديدات التركية في التدخل المباشر في ليبيا والأحداث القائمة.

ودعت المنطقة العسكرية الجبل الغربي جميع الوحدات العسكرية والاحتياط والقوة المساندة بالمنطقة إلى الالتحاق بمعسكراتهم خلال 24 وتقديم التمام للعمليات ابتداء من اليوم الثلاثاء.

ونبهت المنطقة العسكرية الجبل الغربي عبر بيانها بأن كل من يتأخر سوف يتعرض للمساءلة القانونية ويعتبر متخاذلا أثناء مجابهة العدو.

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