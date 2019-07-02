ملخصٌ لحالة الطّقس في ليبيا ليوم “الثلاثاء”

بنغازي 02 يوليو 2019 (وال) – تستقر درجات الحرارة على مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية وتبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب .

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

طقس مشمس إلى قليل السحب والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30 -37) درجة مئوية .

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:

طقس مشمس إلى قليل السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح مابين (28 – 35) درجة مئوية أما على الدواخل تصل (38) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

طقس مشمس والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول في المساء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 35 – 40) درجة مئوية .

الكفرة – تازربو – السرير:

طقس مشمس والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 38 – 42) درجة مئوية. (وال – بنغازي) ر ع / هــ ع

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