المنطقة العسكرية الجبل الغربي تطالب أفرادها بالالتحاق بمعسكراتهم

دعت المنطقة العسكرية الجبل الغربي في بلاغ لها اليوم جميع الوحدات العسكرية والاحتياط والقوة المساندة بالمنطقة إلى الالتحاق وتقديم التمام للعمليات خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ البلاغ.

وأكدت المنطقة العسكرية الجبل الغربي في بلاغها أن كل من يتأخر عن تنفيذ هذه التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية ويعتبر متخاذلا في مجابهة العدو.

وأعلنت المنطقة العسكرية الجبل الغربي أن هذا البلاغ جاء بناء على قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح بشأن إعلان حالة النفير العام في البلاد نتيجة التهديدات التركية بالتدخل المباشر في ليبيا.

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