البرلمان يطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بوقف تدخل تركيا السافر في ليبيا

خاص المتوسط/ حنان منير

وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خطابا للأمين العام للأمم المتحدة أنطويو غوتيريس ورئيس الاتحاد الأفريقي للدورة الحالية، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يطالبهما باتخاذ الإجراءات اللازمة، إزاء التدخل التركي، الذي وصفه بالتدخل السافر في ليبيا، وتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن هذا التدخل المرفوض.

ودعا صالح، لضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التدخلات التركية في ليبيا، وانتهاكها لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، بشأن حظر السلاح على ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن عقيلة صالح، سجّل شجبه للتدخل التركي في ليبيا، ودعمها للجماعات المسلحة، ضد قوات الجيش.

وأشار بليحق، إلى أن رئيس المجلس أكّد في خطابه، أن العاصمة طرابلس، مختطفة من قِبل قادة الجماعات المسلحة، التي تنهب أموال الليبيين، وتمارس كل أنواع التهريب.

