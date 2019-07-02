رئيس مجلس النواب يوجه خطاباً للأمين العام للأمم المتحدة ولرئيس الاتحاد الأفريقي بشأن التدخل التركي في ليبيا

طبرق-العنوان

وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الاثنين، خطاباً للأمين العام للأمم المتحدة أنطويو غوتيريس وخطاباً لرئيس الاتحاد الإفريقي للدورة الحالية الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التدخل السافر من قبل دولة تركيا وانتهاكها للسيادة الوطنية لليبيا وانتهاكها لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن رئيس مجلس النواب سجل شجب مجلس النواب خلال خطابه للتدخل التركي ودعمها للمليشيات المسلحة الإرهابية والخارجة عن القانون ضد قوات الجيش الوطني مؤكداً على اختطاف العاصمة طرابلس ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة من قبل قادة المليشيات الإرهابية الذين ينهبون أموال الشعب الليبي ويمارسون أعمال النهب والخطف وتهريب البشر وتهريب ثروات الليبيين وبأنه من غير المعقول أن تقف قواتنا المسلحة مكتوفة الأيدي إزاء ذلك وهذا ما لا يقبله عقل ولا قانون.

وأكد رئيس مجلس النواب بأن المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان لوحدة ليبيا وحماية الدستور ومؤسسات الدولة وكافلة للحقوق والحريات.

وطالب رئيس مجلس النواب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الأفريقي باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذا التدخل التركي السافر في ليبيا والذي يشكل خرقاً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن هذا التدخل المرفوض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية