عشرات البنغاليّين يُغادرون طرابلس بسبب الحرب

رحّلت سفارة بنغلاديش في ليبيا 30 مواطناً إلى العاصمة البنغالية بكا، أمس الاثنين، بعد أن تقطعت بهم السبل في العاصمة طرابلس.

ومن المُنتظر أن تُنهي سفارة بنغلاديش إجراءات ترحيل دُفعة أخرى تتكون من 35 شخصاً، ثم42 آخرين قبل انتهاء هذا الأسبوع.

وقال مستشار قسم العمل بسفارة بنغلاديش بطرابلس أشرف إسلام، إن ترحيل هذه الدفعات من مواطني بلاده جاءت عقب تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس بسبب المعارك الدائرة على ضواحيها منذ أبريل الماضي.

وأشار إسلام إلى أن سفارة بلاده سبق أن أبلغت مواطنيها في ليبيا بالتواصل معها في حال تعرّضوا لأي مخاطر تُهدد سلامتهم لكي تتخذ الإجراءات اللازمة.

وقال أشرف إن حوالي 100 شخص استجابوا لهذا النداء، وأخبروا السفارة مؤخرا باستعدادهم للعودة إلى بلادهم.

وكانت السفارة قد حذرت مواطنيها في ليبيا من اللجوء إلى قوارب الهجرة غير القانونية لمُغادرة البلاد، لما تُشكله هذه المُجازفة من خطر على حياتهم.

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