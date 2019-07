«الوطنية لحقوق الإنسان» تدين مجزرة غريان وتحذر من مغبة وقوع أعمال انتقامية

المتوسط:

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنتي الخبراء والعقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي، تشكيل فريق تقصي حقائق دولي مستقل، للتحقيق في الجرائم اللانسانية والجرائم التي ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، للكشف عن المسؤول عن عمليات التصفية الجسدية للأسرى والجرحى بمستشفى غريان العام.

وعبرت اللجنة في بيان لها، عن قلقها البالغ إزاء جريمة القتل والإعدام الميداني خارج إطار القانون ضد الجرحى والأسرى التابعين لقوات القيادة العامة للجيش، على يد مقاتلي قوات حكومة الوفاق، بمستشفى غريان العام، مضيفا أنه بحسب الأنباء والمعلومات فإن هذه الواقعة تتزامن مع سيطرة حكومة الوفاق على مدينة غريان.

وحذرت اللجنة من مغبة وقوع أي أعمال انتقامية من أي من طرف في ليبيا، مما يفاقم من حجم الجرائم والانتهاكات وتردي حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية وقيم العدالة في ليبيا.

