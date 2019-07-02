اللواء المنفور: المعركة ستشهد تصعيداً إستثنائياً لن يتوقف إلا بتحرير كامل ليبيا من المليشيات

ليبيا – قال آمر سلاح الجو اللواء محمد المنفور إنه تم إطلاق عملية “عاقبة الغدر” لترد بالشكل المناسب على الجريمة البشعة التي ارتكبتها الميليشيات في مدينة غريان يوم الأربعاء الماضي عندما استهدفت جرحى الجيش وقوات الشرطة وقامت بتصفيات ميدانية تمثل إحدى جرائم الحرب التي تستوجب الرد السريع.

اللواء المنفور أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “البيان” اليوم الثلاثاء أن عملية “عاقبة الغدر” تأتي بعد استنفاذ كل الوسائل التقليدية وكرد قوي على العصابات الإجرامية ، مشيراً إلى أن المعركة ستشهد تصعيداً استثنائياً لن يتوقف إلا بتحرير كامل الأراضي الليبية من حكم الميليشيات.

وتابع المنفور :” إن الجيش لديه من الإمكانيات ما يعطيه الأسبقية في كل تحركاته وسيواصل حربه ضد الميليشيات والجماعات الإرهابية إلى أن يقضي عليها نهائياً “، لافتاً إلى أن سماء المنطقة الغربية تحت سيطرة سلاح الجو الذي باشر بتنفيذ ضربات جوية قوية ومركزة على مواقع تم تحديدها في طرابلس وضواحيها.

ودعا آمر سلاح الجو المدنيين إلى الابتعاد قدر الإمكان عن المواقع الميليشياوية ومواقع القوات التابعة لحكومة الوفاق.

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