وزير تعليم المؤقتة يبحث سير عمل الكليات بمنطقة الواحات‎

عقد وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور “فوزي عبدالرحيم بومريز” يوم الأحد اجتماعا بمدينة بنغازي ضم عُمداء كُليات الآداب والعلوم، والاقتصاد، والهندسة والنفط، وبحضور رئيس جامعة بنغازي “عزالدين الدرسي”.

كما حضر الاجتماع عمداء بلديات مناطق الواحات، جالو وأوجلة وأجخرة إلى جانب مراقب التربية والتعليم ببلدية جالو.

وبحسب مدير مكتب الإعلام والتواصل بوزارة التعليم فإن الاجتماع بحث المصاعب التي تواجه سير العملية التعليمية بمنطقة الواحات، والتي من بينها مشاكل إقامة أعضاء هيئة التدريس المتعاونين بالكليات، ووسائل النقل، وصرف المرتبات الخاصة بهم.

وفي ختام الاجتماع أكد الوزير أنه قد التقى وزير المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة “كامل الحاسي”، والذي أكد من جهته بحل مشكلة مرتبات المتعاونين مع الكليات خاصة في عام 2019 ميلادي، حيث ستصرف القيم المالية لكل المتعاونين في جميع الجامعات الليبية التابعة لوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، منذ شهر يناير لهذا العام 2019 إلى شهر يونيو بعد وضع آلية معينة لتسديد كل هذه القيم.

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