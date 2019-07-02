الجيش الليبي: ندرس الرد على تهديد تركيا باستهداف جيشنا

ونقلت قناة “العربية” عن المسماري، في مؤتمر صحفي، القول إن تركيا تشكل خطرا على الأمن القومي العربي وليبيا خصوصا.

وفي الوقت نفسه أكد المسماري: “لدينا علاقات جيدة مع الشعب التركي وتصرفات أردوغان سبب التوتر”. كما ذكر أسماء متطرفين من القاعدة مقيمين حاليا في تركيا.

كما ذكر المتحدث أن جيشه لديه خطة جاهزة للتنفيذ من أجل اقتحام بلدة غريان، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف القصف الجوي على مواقع الإرهابيين.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، في مدينة طبرق، شرقي البلاد، وجه خطابا للأمين العام للأمم المتحدة أنطويو غوتيريس ورئيس الإتحاد الإفريقي للدورة الحالية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بشأن تدخل تركيا وانتهاكها للسيادة الوطنية الليبية.

وجاءت تداعيات هذا التصعيد على خلفية التهديدات التركية باستهداف قوات الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

ويأتي ذلك، غداة إطلاق الجيش الوطني الليبي، سراح ستة أتراك كانت قواته، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد ألقت القبض عليهم في ليبيا، بعدما دعت الخارجية التركية، للإفراج عنهم على خلفية دعوة قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، للقبض على الأتراك في البلاد، مهددة بأن قوات حفتر ستصبح هدفا لها في حال لم يتم تحريرهم.