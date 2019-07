اجتماع تشاوري بين رئيس ديوان المحاسبة ووزير «صحة المؤقتة»

المتوسط:

استقبل رئيس ديوان المحاسبة الليبي المنبثق عن مجلس النواب الدكتور عمر عبدربه صالح، بمكتبه بمقر رئاسة الديوان بمدينة البيضاء وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، وبرفقة المستشار المالي بوزارة الصحة طاهر المنفي، وبحضور مدير الإدارة المالية بالوزارة عبدالله الفيتوري ومدير الشؤون الإدارية والخدمات بوزارة الصحة عبدالوهاب بوشوق، ومدير مكتب الشؤون القانونية الجادة بوغرسة ومدير مكتب المراجعة الداخلية بالوزارة فوزي عبدالرسول ومدير إدارة الإعلام بوزارة معتز الطرابلسي.

وناقش الحاضرون خلال الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة المستشارين بديوان المحاسبة المستشار أحمد عبدالحميد، ومدير عام الإدارة العامة لفحص ومراجعة الحسابات العامة بالديوان بوبكر محمود عبيدالله، ومدير عام الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة المشروعات ومراجعة الدفعات بالديوان المهندس طارق محمد خطاب ومدير مكتب الإعلام والتعاون الدولي بالديوان خالد الطيب سير عمل الوزارة وحلحلة المشاكل الفنية العالقة والصعوبات التي تعترض عملها .

وأبدى الديوان جملة من الملاحظات واقترح الوسائل الكفيلة لسير مرفق الوزارة بكل انتظام واطراد، وحيث تعهد الوزير ومدراء الإدارات بالوزارة بالأخذ بها في سبيل النهوض بقطاع الصحة وأهميته البالغة في سبيل حل كافة المشاكل والعراقيل لخدمة المواطن.

