المتوسط:

استأنفت لجنة الأزمة بالحكومة الليبية المؤقتة توزيع أجهزة ومعدات طبية على العيادات والمراكز الصحية بسبها بإشراف إدارة الخدمات الصحية وحضور عميد المجلس البلدي سبها حامد رافع الخيالي ومدير العلاقات والإعلام بالمجلس البلدي سبها السائح علي أبو درباله وبعض مديري الإدارات الصحية بالمنطقة الجنوبية ولفيف من أعضاء المجتمع المدني.

ووزعت أجهزة تحاليل وتعقيم عالية الجودة بواقع دفعتين الأولى 19 جهازا والدفعة التي تم توزيعها يوم الإثنين 1/ 7/ 2019 بحضور عميد بلدي سبها ومختاري المحلات ببلدية سبها بعيادة السكر بمحلة القرضة جهاز التحليل الكيميائي نوع DRI CHEM NX 500 وجهاز تعقيم بخارى إيطالى للمختبر المرجعى .

و قال الدكتور حافظ دنقش الطارقي مسؤول اللجنة المكلفة بتوزيع الأجهزة والمعدات الطبية في لجنة الأزمة، هذه هي الدفعة الثانية من الأجهزة المخصصة من لجنة الأزمة للمنطقة الجنوبية وبهذه الدفعة استكملنا التوزيع على 43 مركزا صحيا ومستشفى بالمنطقة الجنوبية ابتداء من إيسيّن في أقصى غات حتى إدري مرورا بالقطرون ومرزق وسبها والمناطق المجاورة لها.

The post لجنة الأزمة بـ «المؤقتة»: وصول أجهزة طبية للمراكز الصحية بالجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية