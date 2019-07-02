الثني يبحث أوضاع بلدية شحات

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني عضو مجلس النواب عن بلدية شحات المنتصر الحاسي، بحضور عميد البلدية حسين بودرويشة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء بحث أوضاع بلدية شحات وسير عمل مشاريعها، واطلع الثني خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة على سير عمل مشاريع الحكومة المؤقتة داخل البلدية ونسب الإنجاز التي تم الوصول إليها.

وأصدر الثني تعليماته بضرورة الإسراع في إنجاز عمل المشاريع وتذليل كافة العراقيل التي تواجه سير عملها وكيفية وضع الحلول لها لضمان سيرها على أكمل وجه.

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