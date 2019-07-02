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مادي: الوضع العسكري في المنطقة الغربية وطرابلس ممتاز

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال آمر المنطقة الغربية العسكرية اللواء إدريس مادي إن الوضع في المنطقة الغربية بصفة عامة وفي طرابلس خاصة ممتاز جدا، مؤكدا أن تقدير المليشيات ضعف معنويات الجيش بعد سيطرتها على غريان غير صحيح.

وشدد اللواء مادي على أن هدف عملية طرابلس لم يتغير لدى الجيش منذ إعلان المعركة في الرابع من أبريل، مشيرا إلى إحراز الجيش تقدمات في المدينة.

وأكد اللواء مادي أن تحديد الأهداف وأولوياتها وأهميتها وأسبقيتها متروك لغرفة العمليات والقيادة، حيث إن هناك جانبا استراتيجيا لتحديد الأولويات حسب خطة العمليات ذاتها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليقات

  • ليه متختركوش من جبهة اوخرا لفتح صغره تقومو بينزل قوات بالطائرات لفتح جبهة قتال وتمركز فيها

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  • ايه طبعا ممتاز جدا جدا والامداد مازال حتى ماشي جاي من غريان وسندخل طرابلس اليوم عند الضهر يا تيوس يا زومل يا خنابه يا مجرمين يا خنازير يا يا يا

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  • خطة استعادة غريان جاهزة بالكامل، وأن القوات المسلحة مستعدة لأوامر القائد العام التعامل مع الخونة صعب جدا ، الخاين يعطيك الأمان ثم يغدر بك

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    • ايه الخطه جاهزه واتيه يا شتوي لكن وين الرجاله. الخطه تبي مقاتلين مش هرمش وشلتت جايين يدوروا في البريوش

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