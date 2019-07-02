مادي: الوضع العسكري في المنطقة الغربية وطرابلس ممتاز

قال آمر المنطقة الغربية العسكرية اللواء إدريس مادي إن الوضع في المنطقة الغربية بصفة عامة وفي طرابلس خاصة ممتاز جدا، مؤكدا أن تقدير المليشيات ضعف معنويات الجيش بعد سيطرتها على غريان غير صحيح.

وشدد اللواء مادي على أن هدف عملية طرابلس لم يتغير لدى الجيش منذ إعلان المعركة في الرابع من أبريل، مشيرا إلى إحراز الجيش تقدمات في المدينة.

وأكد اللواء مادي أن تحديد الأهداف وأولوياتها وأهميتها وأسبقيتها متروك لغرفة العمليات والقيادة، حيث إن هناك جانبا استراتيجيا لتحديد الأولويات حسب خطة العمليات ذاتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا